Внутренне перемещенными официально сейчас являются более 6,6 млн человек в Украине.

В Украине 60% внутренне перемещенных лиц, которые имели работу до своего перемещения, потеряли ее.

Об этом сообщает Международная организация миграции (МОМ). По данным организации, внутренне перемещенными в настоящее время являются более 6,6 млн человек.

По данным организации, 60% лиц, которые имели работу до своего перемещения, сейчас ее потеряли, 9% не имели никакого дохода от начала войны, а 35% сообщили, что месячный доход их семьи не превышает 5 000 грн, что на 1 500 грн меньше минимальной зарплаты в Украине.

"Ситуация с трудоустройством внутренне перемещенных лиц остается достаточно критической и является одной из причин, подталкивающих людей к возвращению", – говорится в исследовании.

Внутренне перемещенными сейчас являются более 6,6 млн человек в Украине, согласно исследованию организации, проведенной с 17 по 23 июля. Эта цифра составляет 15% от общей численности населения Украины и несколько возросла по сравнению с концом июня, ведь люди продолжают уезжать с востока, юга и севера страны.

В то же время 5,5 млн ранее перемещенных вернулись домой, абсолютное большинство из них было на территории Украины и 16% – заграницей. Основными регионами возвращения являются Киев и область, а также Харьковская, Одесская и Черниговская области.

С начала войны Госстат не обнародует данных о занятости. Согласно последним данным по итогам 2021 года, уровень безработицы в Украине составил 10,3%.

Как сообщалось, из-за войны уровень безработицы в Украине подскочил до рекордных 35%. Из-за глубокого спада экономической активности и миграции вследствие рисков безопасности в прифронтовых регионах значительная часть населения потеряла работу, отмечают аналитики.

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