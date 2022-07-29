Главной причиной стала война в Украине.

Уровень безработицы в Украине на фоне войны резко подскочил. Значительная часть украинцев потеряла работу из-за глубокого спада экономической активности и миграции.

Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины.

Так, уровень безработицы в Украине подскочил до отметки около 35%, несмотря на усилия компаний по удержанию работников. Причиной такого резкого скачка стала ситуация с безопасностью, из-за чего многие предприятия закрылись, а люди просто уехали.

В то же время небольшой финансовый запас прочности заставлял предприятия на относительно безопасной территории Украины искать работников.

"Впрочем, если бы мигранты оставались в Украине и активно искали работу, уровень безработицы вырос бы еще больше", - отметили в НБУ.

Кроме этого, временно сдерживала рост безработицы мобилизация в Вооруженные силы Украины.

Ожидается, что уровень безработицы сократится с пиковых значений во ІІ квартале до конца текущего года. Этому будет способствовать восстановление экономики и увеличение спроса на работников.

Как ранее сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла закон, которым упрощается процедура получения статуса безработного и назначение пособия по безработице во время войны.

Законопроект разработан с целью урегулирования особенностей предоставления статуса безработного, выплаты пособия по безработице, содействия организации предпринимательской деятельности и создания новых рабочих мест на время действия военного положения.

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