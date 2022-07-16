ВПЛ могут выселить лишь при предоставлении другого жилья.

Переселенцев, которых разместили в учебных заведениях, можно выселить только при предоставлении им альтернативного жилья.

Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

"В преддверии нового учебного года в Минреинтеграции начали поступать жалобы от ВПЛ о том, что некоторые учебные заведения хотят их выселять. По словам Ирины Верещук, за период с 7 по 13 июля на горячие линии Минреинтеграции поступило 312 таких сигналов. Не единичны случаи и того, что с переселенцев пытаются взимать арендную плату за временное убежище", - отметили в ведомстве.

По словам Верещук, людей, которые должны были временно переселиться в учебные заведения, до начала учебного года нужно обеспечены альтернативным жильем, пригодным для проживания, утепленным и отремонтированным.

В связи с этим, местные власти обязали создать дополнительные резервные места для размещения переселенцев. В министерстве добавили, что временные приюты для ВПЛ будут реконструированы или отремонтированы до холодов.

Напомним, в западных областях Украины ищут новые убежища для внутренне перемещенных лиц, которые размещаются в учебных заведениях. Школы надо освободить до начала учебы.

В частности, во Львове в учебных заведениях проживает 2,5 тысячи человек (весной их было 20 тысяч). Их планируют переселить, чтобы освободить школы до начала учебного года.

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