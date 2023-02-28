Мужчина умер в феврале в возрасте 53 лет.

Защитник Украины из Александрии Кировоградской области Юрий Гориславец умер в российском плену. На момент смерти мужчине было 53 года.

По словам председателя Александрийской общины Сергея Кузьменко, боец находился в плену на территории временно оккупированной Луганской области. Мужчина скончался в феврале. У него остались мать и дочь.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким умершего. Пусть память о нашем защитнике будет сильнее смерти и навсегда останется в сердцах родных, друзей, боевых собратьев, всех, кто знал и уважал его. О времени и месте прощания и похорон воина будет сообщено дополнительно", - написал Кузьменко в Facebook.

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Украинские военные в плену - что известно

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Москва отказывается от обмена пленными по принципу "всех на всех". При этом РФ затягивает процесс возвращения защитников Мариуполя.

Кроме того, Москва часто срывает уже согласованные раунды обмена пленными. Таким образом, российская сторона пытается оказывать психологическое давление на украинцев и дестабилизировать ситуацию.

Также, чтобы затянуть обмены пленными еще больше, россияне утверждают, будто бы родственники украинцев просят не возвращать их домой.

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