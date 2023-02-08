Оккупанты всячески стремятся затянуть и сорвать процедуры обмена пленными, говорит омбудсмен.

В России придумали новый способ затягивания процедур обмена пленными. Теперь россияне утверждают, будто бы родственники пленных украинцев просят не возвращать их обратно в Украину. Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, именно такую причину затягивания очередного обмена ему озвучила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Так вот, есть что ответить госпоже Москальковой. В Украине уже было несколько случаев, когда мобилизованные солдаты армии РФ, захваченные в плен украинской армией, отказывались от обмена и изъявляли желание остаться на подконтрольной Украине территории", – заявил Лубинец.

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В этом контексте украинский омбудсмен упомянул также российских солдат Александра Фоменко и Руслана Вяльшина, которым удалось уже дважды побывать в украинском плену.

Обмены пленными – актуальные новости

Между Украиной и Россией периодически проводятся обмены пленными. В последний раз такое мероприятие состоялось 4 февраля. Домой вернулись 116 украинских бойцов.

По словам омбудсмена, Россия отказывается от предложений Украины провести обмен по принципу "всех на всех". При этом агрессор максимально затягивает процесс возвращения именно защитников Мариуполя.

Также Россия периодически срывает даже уже согласованные раунды обмена пленными. По данным ГУР, это делается для того, чтобы психологически воздействовать на украинское общество и дестабилизировать ситуацию.

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