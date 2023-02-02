Управление ООН по правам человека документирует случаи жестокого обращения с военнопленными на войне в Украине.

Сбежавший за границу бывший офицер российской армии Константин Ефремов, который участвовал в войне против Украины, рассказал о применении жестоких пыток по отношению к украинским военнопленным.

В интервью BBC он сообщил, что был свидетелем допросов и жестокого обращения с украинскими пленными солдатами. Он вспоминает день, когда в город Бильмак, к северо-востоку от Мелитополя, привели трех военнопленных.

"Один из них признался, что был снайпером. Услышав это, российский полковник потерял рассудок. Он ударил его, стянул с украинца брюки и спросил, женат ли он. "Да", - ответил военнопленный. - "Тогда кто-нибудь, принесите мне швабру, - сказал полковник, - мы превратим тебя в девочку и отправим видео твоей жене".

Видео дня

В другой раз, рассказывает Ефремов, полковник попросил заключенного назвать всех украинских националистов в его части. "Украинец не понял вопроса. Он ответил, что это военнослужащие морской пехоты ВСУ. За этот ответ ему выбили несколько зубов", - рассказал российский военный.

Ефремов говорит, что украинский заключенный был с завязанными глазами. "Полковник приставил пистолет ко лбу заключенного и сказал: "Я досчитаю до трех и выстрелю тебе в голову". "Он сосчитал, а потом выстрелил прямо возле головы, с обеих сторон. Полковник начал кричать на него. Я сказал: "Товарищ полковник! Он вас не слышит, вы его оглушили!", - вспоминает Ефремов.

Ефремов описывает, как российский полковник приказал не давать украинцам нормальную еду, а только воду и сухарики. Во время другого допроса Ефремов говорит, что полковник выстрелил украинцу в руку и в правую ногу под коленом.

Помимо этого, Ефремов рассказал, что российские оккупанты массово занимались мародерством.

"Солдаты и офицеры хватали все, что могли. Они лазили по всем самолетам и проходили по всем зданиям... Ведра, топоры, велосипеды, один солдат забрал газонокосилку... Они грузили все это в свои грузовики. Было так много вещей, что им приходилось сидеть на корточках, чтобы поместиться в машинах", – вспоминает россиянин.

В ООН подтверждают пытки и жестокое обращение с военнопленными украинцами

Как пишет BBC, Управление ООН по правам человека документирует случаи жестокого обращения с военнопленными на войне в Украине. Было опрошено более 400 военнопленных.

"К сожалению, мы обнаружили, что пытки и жестокое обращение с военнопленными имеют место... Пытки или жестокое обращение с украинскими военнопленными имеют место практически на каждом этапе содержания под стражей", - говорит Матильда Богнер, глава группы наблюдателей ООН в Украине.

По ее словам, худшие формы пыток или жестокого обращения с украинскими военнопленными обычно происходят во время допросов. Богнер говорит, что люди могут быть подвергнуты пытке электрическим током и целому ряду других издевательств, включая подвешивание и избиение.

"Когда пленные прибывают в места содержания, часто бывают так называемые приветственные избиения. Они также часто сталкиваются с недостаточным питанием и водой", - добавляет она.

"Любая форма пыток или жестокого обращения запрещена международным правом. Это неприемлемо", - говорит Богнер.

Обмен военнопленными между Украиной и РФ

Как сообщал УНИАН, украинская делегация передала России список из 748 тяжелобольных и тяжелораненых защитников, которые находятся в российском плену. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что результаты проверки этого списка, как и списка раненых русских военнопленных, предоставленного украинской стороне, будут предметом дальнейших переговоров по этому вопросу.

По данным Минреинтеграции, в течение 2022 года из российского плена Украине удалось вернуть почти 1,6 тыс. человек.

26 января Дмитрий Лубинец сообщил, что российская сторона не соглашается на обмен пленных всех на всех. Он отметил, что агрессор максимально затягивает процесс возвращения именно героев и героинь, которые защищали Мариуполь.

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