Оккупанты используют горе украинских защитников и их семей для того, чтобы где-то посеять панику или дестабилизировать ситуацию.

Российская сторона сорвала обмен, который должен был состояться 14 января. Это сделано, чтобы расшатать настроения в украинском обществе.

В этой ситуации это ничто иное, как активизация ИПСО противника, сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"На самом деле, довольно часто переносятся обмены. Но в данной ситуации мы имеем дело с активизацией рашистов в сфере ИПСО для дестабилизации ситуации в стране, в том числе и сейчас в направлении украинских военнопленных. К сожалению и эту тему враг использует, а именно горе наших защитников и их семей для того, чтобы где-то посеять панику или дестабилизировать ситуацию", - пояснил он.

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По словам Юсова, сейчас пророссийские боты очень активно себя ведут. Кроме того, массово появляются новые информационные ресурсы, которые враг использует для сбора данных. Представитель ГУР добавил, что это такая игра на нервах он добавил, что работа по обменам продолжается и в ближайшее время могут появиться хорошие новости. Юсов напомнил, что такие ситуации нуждаются в тишине.

Обмены пленными

В воскресенье, 8 января, состоялся очередной удачный обмен пленными между Украиной и Россией. Украина вернула домой 50 воинов. Это был первый обмен в 2023 году.

Как ранее сообщал УНИАН, за время полномасштабной войны с Россией из российского плена удалось освободиты почти 1600 человек. Как сообщили в Минреинтеграции, это 1464 военнослужащих и 132 гражданских.

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