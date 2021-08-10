Ткаченко заявил, что съемки рекламы с привлечением машин на Софийской площади являются поводом, чтобы наделить его министерство полномочиями штрафовать причастных к подобным инцидентам в будущем.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко возмущен по поводу экстремальной съемки с участием машин на Софиевской площади в Киеве и просит компетентные органы провести тщательное расследование.

Об этом министр сообщил в своем Telegram-канале.

"Я даже не пытаюсь представить, чтобы кто-то в мире позволил себе устраивать такой дрифт в подтвержденной буферной зоне ЮНЕСКО. И тут даже дело не в замусоренной мостовой, которую хорошо, что уже отмывают. А в, во-первых, ужасном, неподобающем отношении к нашей культуре. Во-вторых – отношении к безопасности людей вокруг. И, в-третьих - к законодательству Украины, ведь разрешений на это не давало ни наше министерство, ни заповедник "София Киевская". Представьте себе такое, например, в Ватикане на площади Святого Петра. Или перед собором Нотр-Дам де Пари. Уверен, все участники гонки, как и организаторы рекламных съемок, были бы либо наказаны, либо бы заплатили штрафы", – отметил Ткаченко.

Министр заявил, что обратился к Национальной полиции и Киевской городской государственной администрации с просьбой о тщательном расследовании.

Также он отметил, что со стороны Минкульта будет выяснено, как это вообще стало возможным.

"Очевидно, что это является поводом, чтобы наше министерство имело рычаги налагать штрафы или запрет, если такое будет происходить возле исторических памятников", – подчеркнул Ткаченко.

Утром 10 августа в сети появилось видео, на котором запечатлено, как машины на большой скорости делают различные трюки на Софийской площади. При этом видно, что на асфальте остаются следы от шин.

Киевская городская государственная администрация обратилась в полицию по поводу экстремальной съемки с участием машин на Софиевской площади в Киеве, где в опасности были пешеходы.

В сообщении КГГА отмечается, что сегодня утром в историческом центре столицы, на Софийской площади, проходили рекламные съемки с использованием экстремальных элементов, в частности, авто дрифтовали на большой скорости посреди пешеходной зоны.

При этом на месте съемок не было установлено никаких специальных ограждений. "В опасности находились все пешеходы, которые проходили мимо", – отмечают в КГГА.

В горадминистрации сообщают, что из-за экстремальных маневров загрязнено следами автомобильных шин покрытие на исторической площади.

"Городская власть не давала никаких разрешений на организацию и проведение этих съемок. С балансодержателем территории съемка также не была согласована. Город обратился к полиции относительно расследования инцидента и установления причастных к нему лиц", – говорится в сообщении.

Полиция усматривает хулиганство в съемках рекламы с привлечением машин на Софийской площади без разрешения местных властей. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины.

Автор: Виталий Саенко