Правоохранители призвали организаторов и участников акции соблюдать законодательство.

Во время потасовок, которые состоялись в центре Киева между правоохранителями и участниками движения #SaveФОП, никто не пострадал.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева во время акции между участниками и правоохранителями произошли кратковременные стычки.

"Несмотря на превентивные меры, во время акции несколько участников устроили с правоохранителями потасовку. ... Во время столкновений никто не пострадал, информация о пострадавших в полицию не поступала", - говорится в сообщении.

Правоохранители призвали организаторов и участников акции соблюдать законодательство и не нарушать общественный порядок.

В сообщении полиции не подтверждается информация о задержании участников акции.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 июня, в центре Киева общественное движение #SaveФОП проводил акцию "Похороны микробизнеса".

Участники акции убеждены, что в случае, если не будут приняты законопроекты №3853-1 (2) и №3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности, микробизнес в Украине будет уничтожен налогами.

Сегодня участники движения пришли в офис президента, а затем отправились в парламент.

На Европейской площади между участниками акции и сотрудниками полиции произошла небольшая потасовка без последствий для обеих сторон.

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Автор: Антонина Доломанжи