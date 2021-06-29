Журналистам сообщили, что в результате столкновений задержанных среди митингующих не было.

Предприниматели из движения #SaveФОП посетили Банковую, требуя от президента Владимира Зеленского выйти к ним и заслушать их требования.

Сотни протестующих сели под зданием Офиса президента и били пластиковыми бутылками по плитке, скандируя: "Вова, выйди" и "Ганьба".

Остальные разместились чуть дальше с фирменными белыми флагами. К активистам из ОП никто не вышел, после чего они отправились к парламенту. Правопорядок в центре столицы контролирует полиция.

Участники #SaveFOP собрались на протесты утром, 29 июня, на Майдане Независимости. Шествие на Банковую сопровождалось короткими перепалками с правоохранителями, которые, по данным СМИ, блокировали продвижение колонны вперед.

Как передает корреспондент УНИАН, на Европейской площади между участниками акции и сотрудниками полиции произошла небольшая потасовка без последствий для обеих сторон. Активисты покричали «Ганьба» в адрес полицейских и пошли в сторону Майдана Незалежности.

С собой демонстранты прихватили гробы и похоронные венки. В полиции отметили, что в результате столкновений задержанных среди митингующих не было.

На входе в ОП полиция требовала от участников акции показать личные вещи, но спровоцировала новые столкновения. Правоохранители применили слезоточивый газ.

Предприниматели планировали пройти маршем с гробом и ритуальными венками – как символ похорон малого бизнеса – к Офису президента, а затем в Верховную Раду.

Участники акции убеждены, что в случае, если не будут приняты законопроекты №3853-1 (2) и №3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности, микробизнес в Украине будет уничтожен налогами. Сегодня в центре Киева они проводят акцию «Похороны микробизнеса».

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Авторы: Яна Ставская, Дмитрий Хилюк