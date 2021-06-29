Протестующие пытаются сформировать на Майдане колонну и начать шествие.

На Майдане незалежности в Киеве сегодня проходит акция активистов движения #SaveФОП. Между протестующими и полицией началась потасовка.

Новая акция ФОПов называется «Похороны микробизнеса». Протестующие требуют принятия законопроектов № 3853-1(2), 3993, направленных на защиту упрощенной системы налогообложения.

Активисты сформировали на Майдане колонну и начали шествие в правительственный квартал. Полиция безуспешно пытается их заблокировать.

По предварительным данным, правоохранители задержали нескольких активистов.

Движение на Крещатике перекрывать не стали, поэтому протестующим пришлось идти рядом с авто, пропуская автобусы.

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Протест ФОПов: что известно

Движение #saveФОП выступает против ужесточения налоговой политики и введения кассовых аппаратов для большинства категорий ФЛП. Кроме того, они недовольны практикой локдаунов.

Протесты "ФОПов" Киеве продолжаются с осени прошлого года. В декабре они установили на Майдане палатки, что сопровождалось стычками с полицией.

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Автор: Дмитрий Захаров