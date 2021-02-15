В НАПК обещают анонимность и оперативность при передаче информации о коррупции.

В Украине появится специальный портал, на котором граждане смогут сообщать о взятках. Это предусмотрено недавним решением парламента.

Как будет работать новая платформа - рассказал в эфире канала "Украина 24" руководитель департамента препятствования и выявления коррупции НАПК Сергей Деркач.

По его словам, портал обеспечит анонимность, а информация, предоставленная в сообщении, будет не доступна третьим лицам. Ее планируют передавать конкретному органу и подразделению, которые должны рассматривать это обращение.

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"При таких условиях вся информация о совершенном правонарушении, личности сообщившего не будет блуждать, скажем так, а будет предоставлена соответствующему органу, который будет рассматривать. Мы уменьшим риск открытия информации обличителя и утечки информации о конкретном правонарушении", - пояснил представитель НАПК.

На портале заявителю будут доступны сразу несколько важных функций.

"Обличитель сразу может посмотреть на портале движение своего заявления: действительно ли оно было принято, какие действия правоохранительный орган совершил для того, чтобы начать проверку или отказать, почему именно было отказано, например, было предоставлено мало данных - в таком случае заявитель сможет дополнить обращение дополнительными фактами", - рассказал Деркач.

Ранее в НАПК прогнозировали, что данный портал сможет заработать до конца 2021 года.

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Автор: Юрий Годован