Священнослужитель всячески поддерживал политику Кремля и одобрял его действия по отношению к Украине.

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила управляющего одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области, который оправдывал агрессию РФ и разжигал межконфессиональную вражду среди верующих.

Об этом речь идет в сообщении СБУ.

"Совместно со следователями Национальной полиции Украины в рамках работы по нейтрализации угроз государственной безопасности установлено, что даже после начала полномасштабного вторжения оккупационных войск в Украину священнослужитель поддерживал политику Кремля и одобрял действия РФ", - говорится в сообщении.

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Митрополит на собственном интернет-ресурсе размещал публикации, содержащие призывы к разжиганию межконфессиональной вражды.

Инициированная СБУ экспертиза подтвердила противоправный характер действий злоумышленника.

Во время санкционированных обысков по месту жительства и в религиозных сооружениях правоохранители изъяли:

▪️ компьютерную технику и мобильные терминалы,

▪️ печатные материалы пророссийского содержания и пропагандистскую литературу;

другие вещественные доказательства, которые направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства по ст. 161 ("нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам") Уголовного кодекса. Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении. Продолжается досудебное расследование.

При этом УПЦ уже отреагировала на обыски. В частности, опубликовала на официальном сайте заявление управляющего одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области Ионафана, где говорится дословно следующее:

"Митрополит Ионафан (Елецких) опроверг сообщения в СМИ о результатах проведенных следственных действий (обысков 11.10.2022) по месту его фактического проживания и в Тульчинском епархиальном управлении работниками Службы безопасности Украины, заявив, что "доказательства", якобы найденные в этих помещениях, никакого отношения ни ко мне, ни к Тульчинской епархии не имеют".

Коллаборанты в Украине

В Украине регулярно выявляют коллаборантов. Так, полицейские открыли 1 тыс. 358 уголовных производств по фактам сотрудничества с российскими оккупантами.

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