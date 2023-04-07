Захватчики на ТОТ заставляют менять на российские большое количество украинских документов.

Российские захватчики на временно оккупированных территориях угрожают жителям принудительным выселением из собственных помещений и конфискацией частной собственности в случае отказа получать российский паспорт.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

Отмечается, что оккупанты продолжают проводить принудительную паспортизацию населения на временно занятой территории Запорожской и Херсонской областей. На оккупированных территориях граждане, не имеющие российского паспорта, подвергаются постоянным обыскам и запугиванию. В частности, на блокпостах они ограничивают передвижение граждан Украины, которые не получили российские паспорта.

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"Оккупанты целенаправленно и намеренно обыскивают транспортные средства, фиксируют все личные данные граждан, не имеющих российских документов, угрожают запретом въезда в город", - рассказали в Генштабе.

По его данным, также враг заставляет почтальонов раздавать местному населению бланки, в которых нужно указать сведения о наличии российского паспорта. А родителям школьников-выпускников враг угрожает отказом в полученных детьми свидетельствах о базовом среднем образовании.

Также захватчики заставляют менять с украинского на российские образцы свидетельство о браке и свидетельство о регистрации технических средств.

Действия россиян на оккупированный территориях: что известно

Как сообщал УНИАН, во временно оккупированном Энергодаре оккупанты похищают работников Запорожской АЭС для "профилактических бесед" в застенках, чтобы заставить взять паспорта РФ.

Также на временно оккупированной части Запорожской области захватчики не допускают к посевной фермеров без российского паспорта.

В Мелитополе российские оккупанты принуждают учителей школ до 1 июня написать отказ от украинского гражданства и получить российские паспорта.

6 апреля в Министерстве юстиции Украины подчеркнули, что принудительное приобретение на временно оккупированных территориях гражданства России не является основанием для потери гражданства Украины.

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