Животное "путешествовало" на плавневом острове.

В Одесскую область приплыла косуля, которая уцелела после подрыва Каховской ГЭС.

О счастливом спасении красивого животного сообщили очевидцы в социальных сетях. Люди рассказывают, что заметили в Черном море косулю на плавневом острове, который, судя по всему, снесло потоком воды после теракта на Херсонщине.

Жители Одесской области обнародовали видео, на котором запечатлено, как несколько мужчин пытаются затащить перепуганное парнокопытное на сушу. Берег в этой местности довольно крутой и сделать это трудно. При этом дикая косуля не идет на контакт с людьми, прыгает с островка в море и отплывает. Потом, успокоившись, она таки выбралась на побережье, о чем свидетельствуют отпечатки копыт на земле.

"Побежала в Одесскую степь. Наверное, из Херсонщины приплыла", - констатируют очевидцы.

Животные, которые добрались до Одесской области из-за подрыва плотины Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС. В зоне затопления оказались заповедные земли, на которых обитали различные животные, включая краснокнижные. Сегодня, 9 июня, в Одесской области уже спасли детеныша ондатры, которого бурным потоком прибыло к местному берегу. Также люди спасли чью-то домашнюю собаку, которая приплыла на деревянных обломках. Испуганное животное было ранено.