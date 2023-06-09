Зверек прибыл с Херсонщины.

В Одессе спасли детеныша ондатры, которого вынесло в море течением из-за подрыва Каховской ГЭС, который совершили российские военные в ночь на 6 июня.

Эту историю, которая сейчас завершилась прекрасно, рассказал директор Одесского зоопарка Игорь Беляков.

По его словам, к одесским берегам зверек прибило с Херсонщины. "Спасибо добрым людям, что выловили и привезли к нам", - акцентирую чиновник.

Он обнародовал фотографию малыша, на которой тот в просторной клетке. Эта история вызвала у людей много положительных эмоций. Люди благодарят сотрудников зоопарка и отчаянных одесситов, которые выловили маленького бедняжку в грязной воде.

"Спасибо, что приютили малыша, он уже как родной нам всем стал", - говорится в комментариях к сообщению Белякова.

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Еще история животного, попавшего в беду из-за подрыва дамбы. В пригороде Одессы местные жители спасли собаку, которого течением вынесло к побережью Черного моря. Животное чудом спаслось на деревянном "плоту", преодолев по воде более 100 км с Херсонщины. Песик был очень напуган и получил ранения из-за наводнения, которое образовалось после подрыва Каховской дамбы в ночь на 6 июня.

Всего, констатируют в Минэкологии, берега Каховского водохранилища десятилетиями будут не пригодны для существования всего живого. Они превратятся в солончаки. Более 19 видов краснокнижных растений, десятки видов водно-болотных птиц, защищенных Бернской конвенцией, навсегда исчезнут из этих мест.

Справка УНИАН. Одесский зоологический парк расположен в центре города - возле рынка "Привоз". Коллекция зверинца содержит более 260 видов, около 1570 экземпляров животных, в том числе около 50 видов занесено в Красную книгу Украины и Международную Красную книгу. Зоопарк занимает площадь 6,3 га, около 4 га являются экспозиционными.

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