Поражает доброта украинцев, которые лезут в заваленную "отходами" воду, чтобы спасти животное.

К побережью Черного моря в Одесской области на обломках дома течением прибило раненую собаку. Животное, которое обнаружили недалеко от областного центра, пострадало в наводнении, вызванном терактом на Каховской ГЭС.

Трогательное видео в социальных сетях обнародовали очевидцы. На нем зафиксировано, как к берегу, заваленному мусором, подплыли обломки какого-то строения, а на них - живая собака. Испуганное животное суетится и не может сойти на сушу - до него еще более десятка метров, а пес ранен и ослаб. Неизвестный мужчина входит в воду, приближается к "путешественнику", насколько это возможно, и зовет к себе. Еще несколько человек, голоса которых слышны за "кадром", ждут на берегу.

Люди предлагают собаке сосиски, воду и отмечают, что она - шокирована.

"Смотрите, какая она испуганная и избитая, ее страшно крутило (в водовороте - УНИАН). Иди сюда, красивая, не бойся, мы тебя не обидим", - говорят люди.

Как отмечает местный житель Валентин Ткачук, собака, очевидно, из Херсонской области смогла выжить и на плоту из остатков дома доплыть практически до Одессы, где ее увидели и спасли.

Теракт на Каховской ГЭС - новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 июня российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС, повлекшее масштабную экологическую катастрофу.

Затоплено и подтоплены десятки населенных пунктов, есть жертвы среди людей. Погибли сотни домашних и диких животных, в Черное море хлынул пот грязи.