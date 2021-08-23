У троих задержанных изъяли баллончики с веществом слезоточивого действия.

В Одессе задержали группу людей, собиравших на пляже "Аркадия" подписи против мероприятия ЛГБТ- сообщества, которое должно состояться в городе 28 августа.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, сегодня, 23 августа, группа молодых людей спровоцировала конфликт с сотрудниками частной охраны пляжа "Аркадия", угрожая тем физической расправой.

"Своевременно инцидент урегулировали правоохранители. Личности всех 15 участников происшествия установлены. Это местные жители в возрасте от 12 до 26-ти лет. У троих из них изъяли баллончики с веществом слезоточивого действия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к административной ответственности за мелкое хулиганство привлечены 9 человек. У шести несовершеннолетних, не достигших возраста, с которого наступает ответственность за этот вид правонарушений, в присутствии родителей взяли объяснения. После этого нарушителей отпустили.

Читайте такжеВ Одессе представители ЛГБТ проведут шествие в рамках фестиваля квир-культурыКак сообщили в социальных сетях очевидцы, нарушители - представители организации "Традиция и порядок". Они устроили сбор подписей против ЛГБТ и конфликтовали с охранниками одного из расположенных на курорте заведений. Охранники просили "активистов" уйти.

Ранее организатор "ОдессаПрайд-2021" Анна Леонова проинформировала журналистов, что передала в полицию Одессы заявление об угрозах в отношении ЛГБТ. В частности, в связи с запланированной на 28 августа в Одессе открытой акцией представителей сообщества.

По ее данным, организация "Традиция и порядок" призывает сорвать акцию – напасть на его участников и избить, а также угрожает, что "повторит Тбилиси" - в столице Грузии в начале июля противники ЛГБТ-шествия жестоко избили журналистов и участников акции.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Лариса Козовая