ЛГБТ акцентируют на проблемах безопасности и призывают всех неравнодушных присоединиться к акции.

В Одессе представители ЛГБТ хотят 28 августа провести шествие в рамках фестиваля квир-культуры "ОдессаПрайд-2021".

Как сообщили корреспонденту УНИАН в его оргкомитете, в этом году фестиваль состоится с 24 по 29 августа. Его слоган - "Жить свободно - жить без страха!"

Отмечается, что после событий прошлогоднего фестиваля квир-культуры, когда представители некоторых организаций атаковали участников публичной акции, в этом году решено сделать центральной темой мероприятия проблему безопасности людей в Украине. В частности, их безопасность во время проведения мирных акций.

"Проблемы насилия, правовой незащищенности, бездействия правоохранительных органов, коррумпированности судебной системы - это то, что касается не только представителей отдельных социальных групп. Используя площадки "Одесса прайд – 2021", мы хотим говорить о проблеме насилия и безопасности, свободной жизни в Украине не только для ЛГБТ, но и для всех людей, включая различные этнические группы", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСтало известно, сколько времени понадобится на очистку Софийской площади после дрифтаВ оргкомитете призывают всех неравнодушных граждан присоединиться к прайд-мероприятиям.

Как сообщал УНИАН, 30 августа 2020 года в Одессе сторонники "традиционных семейных ценностей" напали на участников акции ЛГБТ, которую хотели провести в рамках фестиваля квир-культуры "ОдессаПрайд-2020" вместо традиционного "Марша равенства". Среди участников акции были пострадавшие.

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Автор: Лариса Козовая