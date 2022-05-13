В памятнике архитектуры взрывной волной повреждены окна и элементы лепнины.

В центре Одессы в результате ракетного обстрела пострадал Воронцовский дворец – памятник архитектуры национального значения.

Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.

По его словам, в результате недавнего обстрела Одессы пострадала одна из архитектурных жемчужин города - Воронцовский дворец. Взрывной волной повреждены окна и элементы лепнины.

Труханов просит ЮНЕСКО включить город в список Всемирного наследия, чтобы спасти архитектурные шедевры.

"Я хочу еще раз обратиться к международной организации ЮНЕСКО о принятии Одессы в список Всемирного наследия. Мы должны сохранить нашу архитектуру для будущих поколений - не только Одессы, но и всего мира", - сказал Труханов.

Воронцовский дворец:

Воронцовский дворец расположен в исторической части Одессы. Это дворцовый комплекс резиденции генерал-губернатора Михаила Воронцова. В составе комплекса - главное здание усадьбы, бельведер-колоннада, манеж, хозяйственное крыло и Орловский корпус (разрушен бомбой в 1944 году; также в годы войны был уничтожен Зимний сад).

Дворец построен в 1828 году по проекту известного архитектора Франца Боффо. Является памятником архитектуры национального значения. В 1935-1936 годы главное здание было преобразовано во Дворец пионеров, сейчас – Одесский городской дворец детского и юношеского творчества.