Труханов о Доме Руссова в Одессе: уникальное здание должно стать всеобщим достоянием

Мэр Одессы подчеркнул, что Дом Руссова – это наследие всех одесситов.

3 июля памятник архитектуры, знаменитый Дом Руссова был зарегистрирован за территориальной громадой Одессы, несмотря на это, в нем велось незаконное строительство.

Об этом во время рабочего выезда в Дом Руссова заявил мэр Геннадий Труханов, передает РБК-Украина.

«Недавно кто-то оформил в собственность часть этого памятника архитектуры. Причем сделано это в городе Рени, что сразу вызывает вопросы. Правоохранители должны дать оценку действиям регистраторов, которые проводили оформление. Ну а тем временем сомнительные «собственники» каждую квартиру в 30 метров самовольно расширяли в 300 метров и начинали там строительство, хаотичную перепланировку», – заявил Труханов.

Он также сообщил, что эти незаконные действия уже остановлены. А в отношении должностных лиц, которые их допустили, будет проведено служебное расследование. В данный момент мэрия обращается в правоохранительные органы.

Мэр Одессы подчеркнул, что Дом Руссова – это историческое и культурное наследие всех одесситов.

«Уважаю частную собственность, но такие значимые памятники архитектуры, как Дом Руссова, должны принадлежать всем одесситам. Мы не позволим их незаконно приватизировать и портить. Борьба предстоит нелегкая, но мы обязательно сделаем это уникальное здание всеобщим достоянием», – резюмировал Труханов.

Ранее Геннадий Труханов призвал вернуть Дом Руссова общине Одессы.

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