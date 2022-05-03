За более чем два месяца войны на Луганщине не уцелело ни одно лечебное учреждение.

В Лисичанске в результате вражеского обстрела уничтожен противотуберкулезный диспансер. Оккупанты попали в историческое здание, которое пережило две войны.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

Он также обратил внимание, что заведение размещалось в здании, которому более 100 лет, и оно пережило две большие войны.

"Рашисты уничтожили Лисичанский противотуберкулезный диспансер. Здание бельгийского наследия с более чем столетней историей, в которой базировался тубдиспансер, сегодня вспыхнуло в результате вражеского обстрела. Орки охотятся на "стратегические объекты", поэтому целенаправленно попали в медицинское учреждение. За более чем два месяца войны ни одно лечебное учреждение на Луганщине не уцелело", - написал Гайдай.

Он отметил, что "прилетело" также во двор Бельгийской больницы, которая ждала реставрации и нового назначения.

"Бельгийский архитектурный ансамбль в Лисичанске, выдержав две мировые войны, разрушается россиянами в 21 веке. Красивые исторические сооружения стали мишенями для невежественных рашистов", - подчеркнул Гайдай.

Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупанты войска РФ уничтожили уникальную 100-летнюю гимназию в Лисичанске, которая также была частью "бельгийской наследия".

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