Накануне неизвестные красной краской облили постамент памятника и написали: "Убийца".

В Одессе состоялась акция, участники которой требовали снести памятник российской императрице Екатерине II, который является центральной фигурой монумента "Основателям Одессы".

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в центре города, на Екатерининской площади, где установлен монумент, собралось около 15 молодых людей.

Ребята пришли с плакатами на русском и украинском языках: "Ты сидишь не там, где надо", "Катя = Путин" и тому подобное.

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Они встали у постамента и скандировали: "Снести!", "Слава Украине!", а также обвиняли мэра города Геннадия Труханова в том, что он не хочет демонтировать этот памятник.

Через некоторое время к митингующим подошли правоохранители и попросили прекратить акцию. Вскоре молодые люди разошлись.

Как сообщал УНИАН, в июле текущего года петиция к президенту

за демонтаж памятника "Основателям Одессы", центральной фигурой которого является российская императрица Екатерина II, набрала необходимое количество подписей, но снос (перенос, демонтаж и др.) памятников в городах – прерогатива местных властей.

В августе ряд украинских СМИ со ссылкой на интервью мэра Одессы Геннадия Труханова одному из зарубежных изданий сообщил, что мэр, отвечая на вопрос о демонтаже памятника "Основателям Одессы", сказал, что сейчас "не видит в этом смысла".

19 сентября состоятся общественные обсуждения в форме интернет-конференции по решению судьбы памятника "Основателям Одессы".

Вечером 17 сентября неизвестные красной краской облили постамент памятника и написали: "Убийца".

Справка УНИАН. В 2007 году в Одессе провели комплексную реставрацию Екатерининской площади, в рамках которой установили памятник "Основателям Одессы" – точную копию оригинала, демонтированного большевиками в 1925 году. Памятник представляет собой композицию, центральной фигурой которого является российская императрица Екатерина II. Ее окружают сателлиты (небольшие статуи) – Григорий Потемкин, Платон Зубов, Иосиф Дерибас и Франц де Волан. Из-за этого монумента в Одессе неоднократно возникали скандалы, поскольку часть горожан требует его демонтировать.

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