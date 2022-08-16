Он отметил, что замене памятника должно предшествовать широкое общественное обсуждение и архитектурно-художественный конкурс.

Главный редактор одесского издания "Думская" Олег Константинов высказался о проблеме существования в городе одного из символов имперской экспансии России – памятника Екатерине II.

По его словам, как только речь идет о необходимости демонтажа установленного относительно недавно в Одессе памятника Екатерине II, многие начинают бурно возмущаться. А аргументируют это тем, что "нельзя переписывать историю", "она (Екатерина ІІ, - УНИАН.) основала Одессу", мол, площадь с памятниками красивая и так, "не трогайте ее".

"Не спорю, после реставрации 2007-го площадь действительно похорошела и по праву может считаться красивейшей не только в нашем городе, но и на всем юге Украины. Но… Это не отменяет того факта, что ее доминантой стала фигура не просто какой-то там императрицы, а пожалуй, одного из самых одиозных правителей, под скипетром которых не повезло пребывать нашей стране за всю ее многовековую историю", - отметил Константинов.

Журналист напомнил, что Екатерина II уничтожила остатки украинской автономии, то есть, по сути, государственности. Кроме того, она сделала все для ассимиляции украинской элиты.

"И наконец именно при ней украинский народ (и не он один) был на многие десятитлетия обращен в самое настоящее рабство, лишен практически всех гражданских и человеческих прав. Такие гнусные явления, как дворовые гаремы из крепостных, массовые убийства подневольных крестьян, обмен людей на борзых щенков и лошадей, целые биржи холопов — это все она, ее "золотой век", - подчеркнул главный редактор "Думской".

Также он ответил на аргумент некоторых местных жителей вроде "это наша история". "Но ведь и Адольф Гитлер... тоже наша история. А палач-рекордсмен одесского облуправления НКВД Лев Лелеткин — не история разве?" - написал Константинов.

Он уверен, что памятники государственным, военным и политическим (а зачастую и культурным) деятелям — это не про историю, это всегда про политику. Журналист напомнил, что бронзовых "екатерин" начали устанавливать на юге тогдашней империи в конце XIX - начале XX веков. Особой художественной ценности они не представляли, и в итоге всех благополучно снесли "красные".

"А восстанавливать памятники стали в 2007-2009 годах, что странным образом совпало с резкой активизацией работы российских спецслужб против Украины. Тогда же в нашей стране расплодились многочисленные пророссийские партии (например, одесская "Родына") и СМИ… История, говорите? Ну-ну…" - продолжил журналист.

Он добавил, что замене памятника должно предшествовать широкое общественное обсуждение и архитектурно-художественный конкурс.

"Что касается противников демонтажа, то они, уверен, через пару лет после него благополучно забудут, что на Екатерининской когда-то возвышалась эта грузная тетка. Как забыли о памятнике потемкинцам", - подытожил Константинов.

Как ранее сообщал УНИАН, в Одессе предложили вместо памятника российской императрице Екатерине II установить монумент американскому порноактеру Билли Херрингтону, который снимался в гей-фильмах. По состоянию на вторник, 12 июля, набрала более 25 тысяч подписей.

Зеленский ответил на петицию про снос памятника Екатерине II в Одессе. Он направил этот вопрос на рассмотрение местных депутатов, потому что памятник установлен по решению Одесского городского совета.

Вас также могут заинтересовать новости: