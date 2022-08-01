Владимир Зеленский направил этот вопрос на рассмотрение местных депутатов.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию про снос памятника Екатерине II в Одессе. Вместо московской императрицы предлагается заменить на памятник американскому актеру Билли Херрингтону.

Об этом сообщается на официальном сайте президента.

Президент направил этот вопрос на рассмотрение местных депутатов, потому что памятник Екатерине II установлен по решению Одесского городского совета.

"Я обратился к Одесскому городскому совету с просьбой рассмотреть затронутые в петиции вопросы в соответствии с компетенцией", - заявил Зеленский.

При этом президент отметил важность защиты национальных интересов и очистки общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия, "которое закрепляет в Украине российские пропагандистские антиукраинские нарративы".

Как ранее сообщал УНИАН, в Одессе предложили вместо памятника российской императрице Екатерине II установить монумент американскому порноактеру Билли Херрингтону, который снимался в гей-фильмах. По состоянию на вторник, 12 июля, набрала более 25 тысяч подписей.

Вас также могут заинтересовать новости: