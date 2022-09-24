У террористов были изъяты противопехотные осколочные мины, реактивные противотанковые и ручные гранаты, малогабаритный реактивный огнемет и тому подобное.

В Одессе к 15 годам заключения заочно приговорен организатор террористической группы, планировавшей теракты в Херсонской области.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что в декабре 2015 года житель Одессы, находясь во временно неподконтрольном Украине Луганске, создал террористическую группу с целью совершения терактов в Херсоне и Херсонской области.

Видео дня

Среди своих знакомых преступник подыскал исполнителей замысла, которые должны были фотографировать и фиксировать на видео административные объекты, здания правоохранительных органов и пенитенциарных учреждений Украины, размещенных в Херсоне, а также приобрести оружие и боеприпасы для совершения террористических актов.

В свою очередь в Управление СБУ в Одесской области сообщили, что фигурант действовал по заданию и с четкой координацией из территории РФ.

"Организатор террористической группы тщательно спланировал ряд терактов, а для их реализации завербовал радикально настроенных жителей Одессы. Среди объектов, выбранных террористами, были административные объекты, здания правоохранительных органов и пенитенциарной службы Украины", - сообщили в управлении.

В феврале 2016 года сотрудниками СБУ пресекли намерения злоумышленников путем блокирования попытки купить оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

У террористов были изъяты противопехотные осколочные мины, реактивные противотанковые и ручные гранаты, малогабаритный реактивный огнемет, пистолет и взрывчатка общим весом 2,7 кг. У задержанных также обнаружены электродетонаторы для самодельных взрывных устройств.

В настоящее время все трое исполнителей приговорены к реальным срокам заключения.

В связи с тем, что организатор террористической группы скрывается от следствия на временно оккупированной территории Украины, его дело было рассмотрено в специальном судебном производстве.

Таким образом этот житель Одессы осужден за создание террористической группы и организацию приобретение боевых припасов (ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины). Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ситуация в Одессе

23 сентября враг атаковал Одессу дронами-камикадзе с Черного моря. Два дрона разрушили админздание в припортовой зоне, погибло гражданское лицо. Еще один иранский дрон-камикадзе ВСУ удалось сбить.

Мэр города Геннадий Труханов сообщил о повреждении четырех жилых домов.

Впоследствии было сообщено, что подразделения украинской пво сбили возле Одессы еще один вражеский дрон-камикадзе. По состоянию на 18.30 зенитные ракетные подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины сбили шесть дронов-камикадзе. Впервые в Украине зенитчиками ВСУ сбит ударный беспилотник иранского производства Mohajer-6.

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