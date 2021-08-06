Также Виктор Ляшко рассказал, планируют ли закрывать школы в новом учебном году в случае широкого распространения COVID-19.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал возможность введения нового локдауна в Украине на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

В эфире "Сніданку з 1+1" Ляшко оценил ожидания украинцев относительно нового локдауна осенью. Так, по словам министра, локдауна может не быть, если вакцинируется как можно больше людей.

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"Ждать ли локдауна, не ждать ли? Я предлагаю не ждать. Я предлагаю пойти в пункт вакцинации и сделать прививку, чтобы в Украине не было локдауна", - сказал Ляшко.

Также Виктор Ляшко рассказал, что школы в новом учебном году закрывать не планируют, даже в случае значительного распространения COVID-19, даже в "красных зонах" карантина. Впрочем, речь идет лишь о тех областях, где 80% учителей будут вакцинированы.

Такие же правила будут действовать и для учреждений культуры.

Отметим, что в Украине фиксируют рост темпов вакцинации - за прошедшую неделю провели на 15% больше прививок, чем на предыдущей. В среднем это 117 тысяч прививок.

Впрочем, показатели все еще очень низкие по сравнению с Европой, где по крайней мере одну дозу вакцины получили уже 50% населения, в то же время в Украине – лишь 9,5%.

Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин оценил возможность введения нового локдауна в стране из-за штамма коронавируса "Дельта".

Коронавирус в Украине: что известно

Заболеваемость коронавирусом растет уже несколько дней. Так, за минувшие сутки в Украине заболели на коронавирус 1081 человек.

В Министерстве здравоохранения нарабатывают 3 сценария течения третьей волны коронавируса. Сейчас ведомство готовит места "с кислородом".

Специалисты Киевской школы экономики заявили, что новая вспышка COVID-19 может начаться в Украине еще до 17 августа. Все потому, что уровень госпитализации больных растет.

Автор: Виктория Гордиенко