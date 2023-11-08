Истец может обратиться в суд, если обжалование в досудебном порядке не принесло положительного результата.

Если военнослужащий считает, что решение комиссии не отражает его реального состояния здоровья, он может обжаловать выводы ВВК.

В Министерстве здравоохранения сообщают, что вариантов обжалования есть два: в досудебном порядке и через суд.

Там отмечают, что обычно положительный результат можно получить уже на этапе просмотра в досудебном порядке, поэтому лучше начать с него. Для этого необходимо:

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Написать заявление/жалобу о несогласии с выводами ВВК и просьбой пересмотреть указанное решение Высшей ВВК.

Приобщить к заявлению/жалобе все соответствующие медицинские документы, копию предыдущего решения ВВК и копию военного билета (удостоверение офицера).

Заявление, медицинские документы и копию постановления ВВК необходимо либо самостоятельно принести в высшую ВВК, либо отправить по почте ценным письмом с уведомлением о вручении с описью вложения в адрес соответствующей ВВК.

"Военно-врачебная комиссия по результату рассмотрения пересматривает обжалуемое постановление или может направить на повторный (контрольный) медицинский осмотр. Затем истцу предоставляют новое заключение о состоянии здоровья, именно оно теперь и будет приниматься во внимание. В спорных и сложных случаях право на вынесение окончательного решения остается за Центральной военно-врачебной комиссией (ЦВВК)", - сказано в сообщении.

Истец может обратиться в суд, если обжалование в досудебном порядке не принесло положительного результата.

"Следует отметить, что суд не может отменить решение ВВК по медицинским показателям, ведь это не входит в его компетенцию. Но суд может установить нарушение процедуры проведения военно-врачебной комиссии и на этом основании отменить такое решение ВВК. Также он может обязать провести повторный медицинский осмотр и дообследование военнослужащего в случае отказа соответствующей ВВК их проводить", - сообщили в Минздраве.

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