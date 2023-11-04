Не все студенты имеют право на отсрочку, это зависит от возраста и формы обучения.

В Украине студенты имеют право на отсрочку от мобилизации, однако это касается не всех категорий, а зависит от определенных условий.

Подробности о мобилизации студентов рассказал начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо во время включения в медиацентре "Украина".

Под мобилизацию сейчас подпадают военнообязанные от 27 лет. Отсрочку от мобилизации получают студенты, обучающиеся на дневной форме, пояснил Фитьо:

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Если, например, студент, который учится в вузе, был отчислен из учебы или получил академический отпуск и ему на момент получения отпуска или отчисления исполнилось 27 лет, – то такой студент подпадает под мобилизацию. Если же студента отчислили или он получал или получил академический отпуск в возрасте 22 года или 21 год - такой студент по мобилизации на данный момент не проходит.

Что касается студентов, обучающихся за рубежом, то они должны предоставить все подтверждающие документы из иностранного вуза в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, чтобы получить разрешение на выезд.

"Если форма обучения стационарная – эти все случаи рассматривают органы военной гражданской администрации, которые предоставляют соответствующие разрешения и вносят этих граждан в систему "Шлях", - подытожил Фитьо.

Мобилизация в Украине - мнения

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал Валерий Залужный заявил о необходимости расширить категории граждан, которые могут быть призваны на обучение или мобилизацию.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко спрогнозировал, что мобилизация в Украине будет усилена.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что вопрос мобилизации в Украине является сложным, но не настолько катастрофическим, что надо кричать "караул, все пропало".

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