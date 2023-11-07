Украинцев уверяют, что "военкомы" не будут выпрыгивать из смартфона с повесткой.

Введение так называемой "смарт-мобилизации" облегчит процедуру подачи документов военнообязанными в военные реестры. Ни про какие электронные повестки речь не идет. Об этом рассказал в комментарии "Телеграфа" член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По его словам, основная задача этой реформы – дать военнообязанным больше возможностей внесить свои данные в госреестры в режиме онлайн вместо беготни с бумажками. Вениславский отмечает, что пока нет планов проводить мобилизацию в электронном виде.

Нардеп напоминает, что закон Украины "О едином электронном реестре военнообязанных и призывников" был принят еще в 2017-м году, а "смарт-мобилизация" просто даст ему возможность заработать на полную мощность, предоставив гражданам интерактивный доступ к своим персональным данным в электронном кабинете.

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В частности военнообязанные смогут актуализировать информацию о своем образовании, семейном положении, состоянии здоровья, профессии, а также выбрать желаемую военно-учетную специальность и облегчить некоторые процедуры при прохождении военно-учетной комиссии.

"Эти изменения направлены на то, чтобы сделать процесс максимально комфортным и удобным для военнообязанного, учитывать пожелания по специальности и месту службы. Но это исключительно интерактивный формат подачи документов и актуализация информации. Сама же система мобилизации остается такой, как она есть", — подчеркнул Вениславский.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал Валерий Залужный в своей нашумевшей статье для The Economist, рассказал, что один из его приоритетов – наращивание резервов. Именно поэтому он считает необходимым расширить категории граждан, которые могут быть призваны на обучение или мобилизацию.

В свою очередь издание Forbes недавно сообщило, что Министерство обороны Украины разработало концепцию реформы ТЦК. По словам источников издания, концепция предусматривает изменения в способах учета военнообязанных, предварительного отбора военных, оповещения, призыва по мобилизации и еще четырех составляющих.

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