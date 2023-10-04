С каким зрением не мобилизуют в Украине - список болезней, с которыми исключают из воинского учета.

В Украине продолжается мобилизация - в ряды ВСУ призывают военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которых признали годными к службе. Но если у человека есть проблемы со зрением, то его могут не мобилизовать. С какими болезнями глаз не берут в армию - в материале.

Какое должно быть зрение, чтобы не взяли в армию - список заболеваний глаз

В Положении о военно-врачебной экспертизе в ВСУ указаны несколько категорий военнообязанных, которым по итогам прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) установили проблемы со зрением и которые не могут быть мобилизованы в армию. Так, непригодными к военной службе с исключением из воинского учета или ограниченно пригодными (в некоторых случаях это определяется индивидуально) являются те, кто имеет в частности:

выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;

болезни склеры, роговицы, радужной оболочки, цилиарного тела, хрусталика, сосудистой оболочки;

болезни стекловидного тела и глазного яблока;

неврит зрительного нерва, болезни и поражения зрительного нерва и зрительных путей, другие болезни глаза и его придаточного аппарата;

отслоение и разрыв сетчатки;

формы глаукомы в далеко зашедшей и последующих стадиях на обоих глазах;

стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

близорукость или дальнозоркость (указаны конкретные случаи);

остроту зрения одного глаза ниже 0,1 или слепоту, отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 или остроту зрения обоих глаз 0,2 и ниже.

Все категории подробно описаны в статьях 25-31 расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе, службе в военном резерве Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.

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Ранее мы рассказывали, что такое электронный реестр военнообязанных в Украине и как он работает.

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