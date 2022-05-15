Они женились в "Азове".

Алла и Виталий Таран, служившие в "Азове", погибли в Мариуполе, их сын остался сиротой.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет со ссылкой на заместителя командира полка "Азов" Святослава Паламаря.

Супруги были в полку "Азов" почти с самого начала. Работали на кухне, а потом оформились на службу. Алла была делопроизводителем, Виталий - начальником финансов.

"Они женились в "Азове". Их семья родилась здесь, и так же здесь становилась больше. Их сын тоже родился здесь, в Мариуполе", - делится Святослав.

Виталий погиб 15 апреля, 8 мая авиабомба убила и Аллу. Там малыш пары стал сиротой.

"Двое героев умерло. Не стало целой семьи. И я ничего не мог сделать... Я, все командование, все мы круглосуточно боремся за спасение наших военных. И это история только об одной семье. Но вы должны понять, что здесь идут в засветы целыми семьями", - отмечает Паламарь.

Ранее сообщалось, что в Запорожье из роддома встретили Татьяну - жену бойца полка "Азов", который погиб во время обороны Мариуполя, не дождавшись рождения сына.

На войне женщина также потеряла маму и брата. Она осталась одна с тремя детьми. Новорожденного сына она назвала Ильей, как мечтал погибший муж Алексей. По словам Татьяны, дети сейчас дают ей сил и заставляют жить дальше.

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