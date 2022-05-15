Они отправились в Стамбул поблагодарить президента Турции Реджепа Эрдогана за поддержку.

Родные бойцов полка "Азов" отправились в Турцию, чтобы встретиться с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и поблагодарить его за поддержку в вопросе спасения защитников Мариуполя, которые находятся в окружении на заводе "Азовсталь".

Об этом сообщила жена одного из военных "Азова" Наталья Зарицкая, обнародовав фото с одного из аэропортов.

"Мы, родные защитников Мариуполя, находящихся на "Азовстали", отправились в Стамбул поблагодарить президента Турции Реджепа Эрдогана за поддержку в вопросе спасения и эвакуации наших родных в Турцию. Мы просим Реджепа Эрдогана объединить усилия с Си Цзиньпинем, лидером Китая, и вместе помочь освободить наших Героев", - говорится в сообщении.

Родные бойцов надеются, что если "два президента двух влиятельных стран вместе повлияют на Путина", то герои из "Азовстали" будут спасены.

Как сообщал УНИАН, ранее родные в открытых обращениях просили президента Турции и лидера Китая помочь в экстракции украинских защитников из "Азовстали".

После эвакуации гражданских из катакомб "Азовстали" в Мариуполе российские войска не останавливают попыток захватить завод, на котором ведут оборону украинские воины. Оккупанты наносят по территории завода массированные артиллерийские и авиационные удары.

11 мая вице-премьер-министр Ирина Верещук заявила, что на территории "Азовстали" могут находиться еще около тысячи бойцов, половина из них - тяжелораненые. 14 мая она сообщила, что Киев ведет переговоры об эвакуации 60 человек.

13 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина предлагает России различные механизмы вывоза украинских бойцов с "Азовстали".

14 мая советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в комментарии журналистам отметил, что процедура экстракции применялась много раз в мировой истории, но для этого нужен мощный посредник.