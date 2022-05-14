Муж, брат и мама Татьяны служили в "Азове". Теперь женщина осталась одна с тремя детьми на руках.

В Запорожье из роддома встретили Татьяну - жену бойца полка "Азов", который погиб во время обороны Мариуполя не дождавшись рождения сына.

Встречать женщину пришли побратимы-"азовцы", передает Укринформ.

"У меня впервые такая выписка.... Не ждала, что будет столько людей, думала, что только дети будут", - отметила Татьяна.

На войне женщина также потеряла маму и брата. Поэтому сейчас осталась одна с тремя детьми. Новорожденного сына она назвала Ильей, как мечтал погибший муж Алексей. По словам Татьяны, дети сейчас дают ей силы и заставляют жить дальше.

"Я понимаю, что нельзя сдаваться, а надо бороться. Это показали не только мой брат, муж и мама, но и те ребята, которые сейчас защищают Мариуполь. Я ничего не знаю об обстоятельствах гибели мужа и мамы. 19 апреля с Алексеем говорили по телефону, он должен был выйти на связь через 6 дней... 21 апреля погиб", - рассказала женщина.

Ее мама - Наталья - погибла 3 мая. Она работала военным психологом в полку "Азов". Брат Татьяны - Юрий Луговской - погиб еще в 2018 году. Именно его место среди "азовцев" и заняла потом мама.

"Мама приехала помогать мне со средней дочкой, когда я родила ее, и так случилось, что ребята предложили работать психологом. Ее это вдохновляло и придавало сил, чтобы перебороть смерть брата. Она в ребятах видела своего сына, хотела помочь всем", - вспоминает Татьяна.

Сейчас женщина с тремя детьми - 4-летней Аней, 2-летней Викой и новорожденным Ильей пока планирует остаться в Запорожье, а когда сын подрастет, то, наверное, уедут на запад Украины, где живет Татьянина бабушка.

Бывший боец "Азова" Кирилл сказал, что будут поддерживать Татьяну, ведь она много потеряла на этой войне.

"Азовская семья очень большая - это не только бойцы, это их дети, семьи в целом. Мы стараемся заботиться обо всех. Государство помогает, но мы привыкли доверять в первую очередь своей семье", - подчеркнул Кирилл.

Военнослужащие также призывают весь мир сделать все, чтобы вытащить тех, кто остался в Мариуполе.

"Они, по сути, спасли Юг, потому что неизвестно что было бы с Запорожьем, если бы ребята из Мариуполя не сконцентрировали на себе по факту целую дивизию российских войск с техникой. Запорожье целое, потому что ребята там остались", - добавили бойцы.

Как сообщал УНИАН, после эвакуации гражданских из катакомб "Азовстали" в Мариуполе российские войска не останавливают попыток захватить завод, на котором ведут оборону украинские воины. Оккупанты наносят ракетно-бомбовые удары по территории завода и с помощью артиллерии и танков проводят штурмовые действия.

По словам президента Владимира Зеленского, для спасения украинских военных, находящихся на "Азовстали", привлечены влиятельные посредники и государства. В Генштабе ВСУ утверждают, что операция по деблокированию завода потребует значительных усилий и большого количества войск.

11 мая вице-премьер Верещук заявила, что на территории "Азовстали" могут находиться еще около тысячи бойцов, половина из них тяжелораненые.

12 мая она сообщила, что сейчас ведутся переговоры об освобождении лишь 38 тяжелораненых бойцов.

13 мая Зеленский сообщил, что Украина предлагает России различные механизмы вывоз с завода "Азовсталь" украинских бойцов с президентом РФ Владимиром Путиным об этом будет говорить президент Финляндии. Речь идет о спасении живых и вывозе тел погибших.

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