У Зеленского уточнили, кого ждет наказание и за какую деятельность.

Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что после освобождения Крыма украинцев, которые там жили на протяжении восьми лет будут ждать "определенные меры".

Об этом она сообщила в интервью "Укринформу".

"Я имею в виду не выдворение, а определенные люстрационные меры. Это все соотносится с переходным правосудием, как определено в документах ООН, и эти вопросы Украина уже прорабатывает", – пояснила Ташева.

По ее словам, под люстрацию попадут нарушители прав человека, военные преступники, те, кто совершал преступления против человечности, акты геноцида.

"Другая часть населения, осуществлявшая коллаборативную деятельность, но не совершавшая военных или других тяжких преступлений, может быть подвергнута либо амнистии, либо люстрации" - добавила постпред.

Ташева отметила, что большая часть населения полуострова не будет нести никакой ответственности за проживание в Крыму. Обычные жители являются жертвами нарушений, а не самими нарушителями.

Она подчеркнула, что занимавшие руководящие должности в оккупационной администрации коллаборанты не подпадут под амнистию и будут осуждены. Информация о них собирается. Ее передадут в украинские правоохранительные органы и международные суды.

Как ранее сообщал УНИАН, задержан экс-начальник управления СБУ в Крыму по подозрению в госизмене.

Вас также могут заинтересовать новости: