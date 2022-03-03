В Киеве для сообщения между левым и правым берегами открыты Северный и Дарницкий мосты.
Об этом сообщила Киевская городская госадминистрация в Telegram.
"Это касается и частного, и общественного транспорта", - уточнили в КГГА.
Через Южный мост проезда нет.
"Водителям строго запрещено передвигаться по полосе общественного транспорта. Она нужна автомобилям экстренных служб, а также военной технике и транспорту", - отмечается в сообщении.
Городские власти призывают не выезжать в город без необходимости.
Как сообщал УНИАН, мосты через р. Днепр в столице перекрывали в связи с присутствием диверсионно-разведывательных групп.