Разрешен проезд как частному, так и общественному транспорту, но власти призывают не выезжать в город без необходимости.

В Киеве для сообщения между левым и правым берегами открыты Северный и Дарницкий мосты.

Об этом сообщила Киевская городская госадминистрация в Telegram.

"Это касается и частного, и общественного транспорта", - уточнили в КГГА.

Через Южный мост проезда нет.

"Водителям строго запрещено передвигаться по полосе общественного транспорта. Она нужна автомобилям экстренных служб, а также военной технике и транспорту", - отмечается в сообщении.

Городские власти призывают не выезжать в город без необходимости.

Как сообщал УНИАН, мосты через р. Днепр в столице перекрывали в связи с присутствием диверсионно-разведывательных групп.

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