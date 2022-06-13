Местные патриоты намекнули, что намерены прийти "в гости" к Стремоусову.

Херсонские "партизаны" начали "охоту" на известного в городе пророссийского коллаборанта Кирилла Стремоусова. Оккупанты провозгласили его "замглвы военной администрации".

Как передают в херсонских пабликах в Телеграм, на улицах появились листовки с фото Стремоусова, а также его предположительный домашний адрес.

"Кирюша, Кулика 129, квартира 48 - не твой адрес? Мы идем за твоей головой!", - гласит надпись на них.

Накануне жители оккупированных Херсона и Каховки в очередной раз показали, что не намерены мириться с новой реальностью. В "день России" 12 июня они оставили "поздравления" местным оккупантам и коллаборантам.

До этого СМИ узнали, что на Херсонщине украинские партизаны помогли ВСУ уничтожить российские базы.

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