Партизанские разведчики направили артиллерийские удары по двум российским базам в оккупированной Херсонской области, в результате чего погибли десятки вражеских солдат.

Украинские партизаны в тылу вражеских российских оккупантов помогают ВСУ наносить смертельные удары. По словам высокопоставленного украинского военного чиновника, партизаны, в состав которых входят гражданские или бывшие солдаты, предоставили информацию, которая способствовала атаке ВСУ на две российские базы на Херсонщине.

Об этом говорится на сайте The New York Times.

"Несмотря на то, что нехватка оружия, боеприпасов и оборудования мешает украинским военным, партизаны помогают украинским силам наносить смертельные удары по подконтрольной России территории даже в районах, где это опасно, а иногда и невозможно. На этой неделе партизанские разведчики направили артиллерийские удары по двух российских базах в оккупированной Херсонской области, в результате чего погибли десятки вражеских солдат, сообщил высокопоставленный украинский военный чиновник", – пишет издание.

На этой неделе украинские разведчики подошли к объекту российской армии в селе Чкалово и обнаружили на базе много иностранных бойцов, а также российских солдат и тяжелое вооружение. ВСУ обстреляли базу снарядами, убив десятки бойцов.

Позже в тот же день разведчики направили очередную артиллерийскую атаку, на этот раз на курортный комплекс в Старой Збуровке, возле устья реки Днепр, убив десятки российских солдат, в том числе двух генералов, говорится в публикации.

По словам источника, число погибших во время удара, очевидно, было настолько высоким (снаряды попали в склад с боеприпасами), что взрыв и пожар горел шесть часов.

Военный чиновник рассказал, что перед нападением партизаны подошли к некоторым иностранным бойцам и, попытавшись с ними поговорить, предположили, что они арабы. Иностранные боевики, похоже, жили в палатках вблизи домов, оккупированных российскими войсками, и, вероятно, были частью контингента сирийских войск, прибывших в Россию три недели назад.

Напомним, украинская авиация на Херсонщине ударила по опорному пункту и понтонной переправе врагов. По результатам авиаударов и выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач уничтожено 33 оккупанта.

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