Сейчас журналисты обратились к Артему Дмитруку за комментарием.

Народного депутата Артема Дмитрука, который незаконно пересек украинско-молдавскую границу, заметили в одном из торговых центров в Лондоне. Об этом сообщило hromadske, ссылаясь на своего читателя.

На видео мужчина, который похож на политика, общается с продавцом магазина бытовой техники в торговом центре Westfield London, который расположен в одном из западных районов Лондона. Датируется это видео 1 сентября 2024 года.

"На кадрах видно, как, предположительно, Дмитрук общается с темноволосой женщиной, держащей на руках маленькую девочку. Вероятно, это жена Дмитрука Анастасия и их дочь Варвара. Последний раз Анастасия Дмитрук публиковала сториз в Instagram из Лондона 6 недель назад - показывала посещение Музея Виктории и Альберта", - отметили журналисты.

Сейчас hromadske обратилось к Артему Дмитруку за комментарием, чтобы уточнить у него, действительно ли он находится с семьей в Лондоне.

Дело Дмитрука - последние новости

Ранее представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко сообщил, что Артем Дмитрук пересек границу не через пункт пропуска.

"Данное лицо пересекло границу по зеленому участку границы и через пункты пропуска за пределы Украины не выходило", - объяснил он.

Также Государственное бюро расследований установило, кто помогал Дмитруку сбежать за границу. По информации ведомства, его переправили в непризнанное Приднестровье три человека, организатор схемы имеет широкий круг связей среди правоохранителей и в криминальной среде.

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