Фигурант дважды менял авто, а затем пешком пересек границу.

Установлены детали побега за границу депутата Верховной РадыАртема Дмитрука. Его переправили в непризнанное Приднестровье три человека, организатор схемы имеет широкий круг связей среди правоохранителей и в криминальной среде.

Как сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР), установлены обстоятельства и личности трех человек, которые незаконно переправили нардепа через госграницу Украины.

"Установлено, что депутат 23 августа 2024 года незаконно пересек границу Украины в направлении Молдовы в районе пунктов пропуска "Павловка" в зоне ответственности отдела погранслужбы "Большая Комаровка" пограничного отряда ГПСУ", - рассказали в ГБР.

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Депутат выехал из Киева около 13:00 в направлении Одессы, но за рулем авто находился другой человек. Нардеп вышел из машины на трассе вблизи одного из населенных пунктов Раздельнянского района Одесской области. Около 17:00 он сменил авто, за рулем которого находился другой фигурант, а также организатор схемы. Около 21:00 они доставили депутата к границе, после чего он пешком покинул Украину.

"Сейчас установлены все лица, которые организовывали побег, в том числе со стороны Молдовы. Фигуранты уже неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей, как люди, которые могут быть причастны к незаконной переправке граждан через государственную границу Украины", - отмечают в ГБР.

По данным детективов бюро, организатор имеет широкий круг связей, как среди правоохранителей, так и в криминальных кругах. По оперативным данным, "бизнес" по незаконной переправке за границу военнообязанных у этой группы был поставлен на поток.

"Организатор и один из фигурантов на следующий день также сбежали в Приднестровский участок Молдовы", - констатируют правоохранители.

Бюро сообщило о подозрениях трем участникам незаконной переправки лиц через государственную границу по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса. Двум заочно, один фигурант задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Дело нардепа Дмитрука

ГБР возбудило уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим нардепом Артемом Дмитруком. Впоследствии стало известно, что его объявили в международный розыск. Нардеп участвовал в нападениях на граждан, в том числе правоохранителя, покушении на похищение огнестрельного оружия и тому подобное. В частности, в Одессе подозреваемый вместе с сообщниками напал на сотрудника правоохранительного органа, который выполнял на тот момент служебные обязанности. При этом нардеп умышленно причинил правоохранителю телесные повреждения и пытался похитить у него оружие.

Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения Дмитруку в виде содержания под стражей.

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