Они отметили, что через пункт пропуска тот не проходил.

Народный депутат Артем Дмитрук пересек границу не через пункт пропуска. Об этом сказал спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, из того, что сообщило следствие, в частности, Государственное бюро расследований и прокуратура, он проходил не через пункт пропуска на границе. "Данное лицо пересекло границу по зеленому участку границы и через пункты пропуска за пределы Украины не шло", - отметил спикер ГПСУ.

Он напомнил, что с началом действия военного положения все пункты пропуска на границе с Беларусью, РФ, а также на Приднестровском сегменте границы с Молодовой решением правительства закрыты и там пропускные операции не осуществляются.

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Дело Дмитрука

23 августа народный депутат Артем Дмитрук сбежал из Украины. Пресс-служба Государственного бюро расследований сообщила, что установлены обстоятельства и личности трех человек, которые незаконно переправили нардепа через госграницу Украины. Нардеп незаконно пересек границу Украины в направлении Молдовы в районе пунктов пропуска "Павловка" в зоне ответственности отдела погранслужбы "Большая Комаровка" пограничного отряда ГПСУ.

Суд заочно избрал меру пресечения Дмитруку в виде содержания под стражей.

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