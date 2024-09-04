Подозреваемый местный житель может выйти на свободу под залог в сумме 5 млн гривень.

Нардеп Артем Дмитрук сбежал за границу, и его дело находится в центре внимания. Киевский районный суд Одессы отправил под стражу одного из участников незаконной переправки через государственную границу народного избранника, подозреваемого в нападениях на граждан, в том числе правоохранителя. В СИЗО отправили мужчину, который отслеживал пограничные патрули.

Как сообщили в ГБР, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца одному из фигурантов. Подозреваемый имеет возможность внести залог в 5 млн грн. "23 августа 2024 года нардеп, который подозревается в нападениях на граждан незаконно пересек границу Украины с Республикой Молдова в районе пункта пропуска "Павловка". По данным следствия, ему помогли трое сообщников. Им сейчас сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 УК Украины)", - напомнили в ГБР.

Говорится, что двое фигурантов, в том числе организатор, сбежали за пределы Украины, один был задержан. Он контролировал и информировал сообщников о наличии патрулей вблизи пограничного пункта, где происходил побег. Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.

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Как уточнили УНИАН в Территориальном управлении ГБР, расположенном в Николаеве, под стражу отправлен именно мужчина, который контролировал и информировал сообщников о наличии патрулей. По данным собеседника УНИАН, - это 49-летний гражданин Украины, житель одного из приграничных населенных пунктов Одесской области.

Как сообщили УНИАН в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Южного региона, по мнению стороны обвинения, залог является недостаточным для обеспечения надлежащего процессуального поведения подозреваемого. Поэтому прокуратура подала апелляционную жалобу с требованием увеличить размер залога с 5 млн до 10 млн гривень.

Также уточняется, что задержанный выполнял роль проводника. Организатор незаконной переправки депутата через границу и лицо, которое доставило его к границе, пока скрываются.

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Напомним, ГБР возбудило уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим нардепом Артемом Дмитруком. Потом стало известно, что его объявили в международный розыск. Нардеп участвовал в нападениях на граждан, в том числе правоохранителя, покушении на похищение огнестрельного оружия и тому подобное.

В частности, в Одессе подозреваемый вместе с сообщниками напал на сотрудника правоохранительного органа, который выполнял на тот момент свои служебные обязанности. При этом нардеп умышленно причинил правоохранителю телесные повреждения и пытался похитить у него оружие.

Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения Дмитруку в виде содержания под стражей. Правоохранители установили детали передвижения Дмитрука. Его переправили в непризнанное Приднестровье три человека, организатор схемы имеет широкий круг связей среди правоохранителей и в криминальной среде. Установлено, что депутат 23 августа пересек границу Украины в направлении Республики Молдова в районе пункта пропуска "Павловка".

Он выехал из Киева около 13:00 в направлении Одессы, а потом в Одесской области пересел в другое авто, в котором находился другой фигурант и организатор схемы. Около 21:00 они доставили депутата к границе, после чего он пешком покинул Украину.

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