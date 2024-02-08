В приложении теперь также можно будет сообщить о закрытых укрытиях

В приложении "Дия" появилась карта укрытий. Украинцы имеют возможность сразу сообщить, если оно закрыто.

"Расширяем функционал "Дии". Теперь в приложении в сервисе "Незламнисть" можно найти интерактивную карту с ближайшим укрытием и сообщить, если оно закрыто, оценить его, оставить отзыв", – написал в своем Telegram вице – премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Отзывы будут передавать в органы местного самоуправления. Если относительно определенного укрытия будут негативные отзывы или оно закрыто, местные власти отреагируют и решат проблему, пояснил Федоров.

Кроме того, в приложении появилась возможность узнать адрес укрытий, о доступе к нему, фото, рейтинге и количестве людей, которые могут им воспользоваться.

"Прокладывайте маршрут к укрытию и делитесь им с близкими. И еще можете скачать укрытие своего региона — на случай, если не будет интернета. Будьте в безопасности, даже если офлайн", – написал Федоров.

Он также добавил, что укрытия в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях недоступны в "Дии" из соображений безопасности.

Приложение "Дия" - главные новости

В ближайшее время в "Дии" появится возможность женитьбы онлайн. По словам Федорова, это позволит украинским военным жениться на дистанции. Кроме того, предусматривается возможность получать акты гражданского состояния, в частности, свидетельство о браке в приложении "Дия".

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