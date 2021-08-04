Активисты призвали Совет национальной безопасности и обороны и Службу безопасности не имитировать борьбу с врагами Украины.

Около 100 человек в центре Киева требовали запретить деятельность политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и отправить народного депутата Виктора Медведчука за решетку.

Как передает корреспондент УНИАН, акция проходила напротив здания по адресу: улица Большая Васильковская, 23б.

Участники акции, которые представились участниками боевых действий и представителями молодежи, заявили, что в этом здании размещается офис партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

За акцией наблюдало незначительное количество сотрудников Национальной полиции.

Читайте такжеПроект "Проминь": СБУ сообщила о подготовке Медведчуком сети российского влияния в УкраинеАктивисты призвали украинскую власть, в том числе Совет национальной безопасности и обороны и Службу безопасности Украины, не имитировать борьбу с врагами Украины и, в частности, народным депутатом Виктором Медведчуком и "ОПЗЖ".

В частности, они скандировали лозунги "Медведчука за решетку" и "Долой кремлевских холуев". Также участники акции требовали запретить партию "ОПЗЖ" и прекратить деятельность всех ее сателлитов.

Кроме того, митингующие требовали отправить за решетку народных депутатов Илью Киву, Вадима Рабиновича и Вадима Новинского.

Также активисты заявили, что выступают против пятой колонны, которая финансируется Московией, и в частности ФСБ, а так же, как они утверждали, народным депутатом Вадимом Столаром.

В связи с этим они скандировали: "Столар - кошелек ОПЗЖ" и "Вадим Столар - агент Кремля".

Читайте такжеНаемника Кивы подозревают в избиении и слежке за людьми с проукраинской позицией – СБУУчастники акции призвали СНБО обратить внимание на деятельность Столара.

По словам активистов, их акция бессрочная.

Как ранее сообщал УНИАН, 11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении депутатам от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Им объявлено о подозрении по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (про секретное подразделение ВСУ); проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Проминь".

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса – государственная измена и нарушение законов и обычаев войны.

Казак находится за пределами Украины.

Позже суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

7 июля суд до 11 ноября продлил сроки досудебного расследования по делу против депутатов от "ОПЗЖ".

9 июля суд продлил домашний арест Медведчука до 7 сентября.

30 июля Апелляционный суд оставил народного депутата Виктора Медведчука под круглосуточным домашним арестом.

Автор: Виталий Саенко