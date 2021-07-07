Завтра состоится судебное заседание по продлению меры пресечения Виктору Медведчуку, который находится под круглосуточным домашним арестом.

Суд до 11 ноября продлил сроки досудебного расследования уголовного дела по подозрению в государственной измене народных депутатов от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь Офиса генпрокурора Сюзанна Савчук.

По ее словам, сегодня Печерский райсуд Киева по ходатайству следователя, согласованному с прокурором, продлил сроки расследования производства до 6 месяцев - до 11 ноября.

Заседание по продлению меры пресечения Медведчуку запланировано на 8 июля.

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1 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении депутатам от "ОПЗЖ" Медведчуку и Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Им объявлено о подозрении по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о секретном подразделение ВСУ); проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Луч".

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны.

Козак находится за пределами Украины.

13 мая суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями.

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Автор: Антонина Доломанжи