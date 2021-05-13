Прокуратура просила суд избрать Медведчуку меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога.

Судья Печерского райсуда Киева Вячеслав Пидпалый отправил народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест.

Суд запретил Медведчуку покидать место жительства до 9 июля.

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Прокуратура ходатайствовала о мере пресечения в виде содержания под стражей до 10 июля с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн.

В то же время сам Медведчук утверждал, что не может внести залога из-за заблокированных в связи с санкциями счетов, но надеется друзей.

Адвокаты кума Путина, в свою очередь, просили отпустить клиента ввиду якобы отсутствия рисков побега подозреваемого.

Арест Медведчука - что известно

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что подписала уведомление о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму депутатам от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. Речь идет о совершении преступлений, предусмотренных статьями 111 (госизмена) и 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны.

Подозрение Медведчуку касается трех преступных эпизодов.

В то же время сотрудники СБУ устроили обыски в двух киевских домах Медведчука и офисе его партии ОПЗЖ.

12 мая Медведчук побывал в Офисе генпрокурора, после чего заявил, что считает дело против себя политически мотивированным, а обвинения бездоказательными.

Тарас Козак, по данным следствия, находится за пределами Украины.

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Автор: Яна Ставская