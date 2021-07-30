Подозреваемый в государственной измене Виктор Медведчук находится под круглосуточным домашним арестом с середины мая.

Апелляционный суд оставил народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука под круглосуточным домашним арестом.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла коллегия судей Киевского апелляционного суда.

"Постановление следственного судьи Печерского райсуда Киева от 9 июля оставили без изменения, апелляционную жалобу защитников... оставить без удовлетворения", - говорится в постановлении.

Справка УНИАН. 11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Им объявлено о подозрении по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (про секретное подразделение ВСУ); проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Проминь".

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса – государственная измена и нарушение законов и обычаев войны.

Казак находится за пределами Украины.

Позже суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

7 июля суд до 11 ноября продлил сроки досудебного расследования по делу против депутатов от "ОПЗЖ".

9 июля суд продлил домашний арест Медведчука до 7 сентября.

Автор: Антонина Доломанжи