Меру пресечения продлили на два месяца.

Суд оставил народного депутата Виктора Медведчука под круглосуточным домашним арестом.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял следственный судья Печерского районного суда Киева Сергей Вовк.

"Ходатайство прокурора... удовлетворить. Продлить срок действия меры пресечения в виде домашнего ареста", - зачитал он фрагмент из текста постановления.

Мера пресечения будет действовать до 7 сентября.

Медведчук и его защитники после заседания заявили о якобы нарушениях при принятии судьей Волком решения.

"Однозначно, мы будем обжаловать в киевском апелляционном суде", - отметил Медведчук.

Как сообщал УНИАН, 8 июля суд начал рассмотрение ходатайства стороны обвинения.

Справка УНИАН. 11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Читайте такжеМедведчук спас от санкций СНБО свою яхту за 200 миллионов долларов (видео)Им объявлено о подозрении по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (про секретное подразделение ВСУ); проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием «Луч».

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса – государственная измена и нарушение законов и обычаев войны.

Казак находится за пределами Украины.

13 мая суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями.

21 мая Апелляционный суд оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом.

7 июля суд до 11 ноября продлил сроки досудебного расследования.

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Автор: Антонина Доломанжи