Президент Владимир Зеленский временно поставил на паузу увольнение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного из-за давления со стороны высшего военного командования и международных партнеров. Об этом пишет The Times, продолжая приоткрывать завесу событий, развернувшихся под вечер в понедельник.
По словам неназванных высших офицеров, с которыми пообщались журналисты издания, Зеленский вызвал Залужного на очную встречу и попросил генерала уйти в отставку. Когда Залужный отказался, Зеленский сказал, что подпишет указ о его увольнении.
"Залужный вернулся в кабинет и сообщил заместителям, что его уволили. Тогда бывший министр и бывший депутат слили эту новость в социальные сети. "Я пакую вещи", – сказал Залужный одному из офицеров, которые спросили его о слухах о его отставке", - пишет The Times.
Источники The Times подтверждают информацию The Economist, что Залужному предложили должность секретаря Совета национальной безопасности, но он отказался.
Источники сообщили, что после того, как эта история попала в СМИ, старшее военное командование и международные партнеры, включая США и Великобританию, выразили Офису президента свою обеспокоенность.
По слухам, место Залужного якобы предложили начальнику военной разведки Украины Кириллу Буданову и командующему Сухопутных войск ВСУ Александру Сырскому. Но оба якобы отклонили предложение, что будто бы и заставило Зеленского в итоге отказаться от планов уволить Залужного.
Слухи об увольнении Залужного
Как писал УНИАН, в понедельник, 29 января, сразу несколько известных лиц, включая двух нардепов и известного журналиста, сообщили о якобы увольнении Валерия Залужного по решению президента. Но впоследствии в тот же вечер и в Минобороны, и в Офисе президента опровергли эту информацию.
Но ряд авторитетных западных изданий, в частности Financial Times, со ссылкой на источники в Офисе президента написали, что Зеленский таки планирует уволить Залужного. Но его сдерживает огласка в СМИ.