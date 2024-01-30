Залужному предложили придуманную под него должность советника по вопросам обороны, но он отказался.

Президент Украины Владимир Зеленский уже решил, что уволит Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на четыре осведомленных источника.

Эти источники утверждают, что в понедельник, 29 декабря, Зеленский якобы предложил Залужному должность советника по вопросам обороны, но генерал отказался.

"Двое из них сказали, что Зеленский четко дал Залужному понять, что независимо от того, примет ли он эту должность, он будет уволен с нынешней должности", – пишет FT.

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При этом все четыре источника говорят, что, хотя принципиальное решение об увольнении Залужного уже принято, формальная отставка может произойти позже из-за того, что информация о таких намерениях уже просочилась в СМИ.

Ни один из собеседников FT не смог назвать вероятного преемника Залужного на посту главкома ВСУ. Вероятными кандидатами являются командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский и глава Главного управления военной разведки Кирилл Буданов. Обоих считают близкими к Зеленскому.

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